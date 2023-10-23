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Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:06

Yer Muğla: Motosiklet hırsızından pişkin sözler!

Muğla'nın Milas ilçesinde, 38 motosiklet çalan ve bu suçtan tutukluyken kaldığı açık cezaevinden firar ederek yine motosiklet çalan 18 yaşındaki şahıs, polis tarafından evinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanırken, S.T.'nin yakınları ise polislere, "Ne alıyorsunuz ki zaten af çıkıyor" diye konuşması dikkat çekti...

İHA
Yer Muğla: Motosiklet hırsızından pişkin sözler!
Milas'ta motosiklet sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen S.T. isimli şahıs değişik zamanlarda 38 tane motosiklet çaldı. Bahse konu suçtan dolayı değişik zamanlarda cezaevine giren S.T. açık cezaevinde kaldığı sırada önceki gün firar edince Milas'te yeniden motosiklet hırsızlıkları başladı. Bunun üzerine şahsı takibe alan polis ekipleri önceki gün Erdal Çerçi Caddesi üzerinde cezaevi firarisi olduğu belirtilen S.T.'yi durdurmak istedi. Polisleri görünce ormanlık alana kaçan S.T. polisin ısrarlı takibi sonucunda evinde yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSE TALİMAT VERMEYE KALKIŞTILAR
S.T.'nin gözaltına alınması sırasında telefon kamerası ile kayıt alan yakınları, polis ekiplerine "Zaten af çıkıyor, ne diye alıyorsunuz" diyerek zanlının gözaltına alınmamasını istediler. Polisin söylenenleri dinlemeyip cezaevi firarisi ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi S.T.'yi zor kullanarak gözaltına alması karşısında ise telefon kamerası ile kayıt alan zanlının yakınları "Vurmayın, canını acıtmayın" gibi polislere adeta talimat vermeye kalktılar. Oturduğu evden alınarak adliyeye çıkarılan S.T. nöbetçi mahkeme tarafından tekrar tutuklanarak, bu defa kapalı cezaeivne gönderildi.

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Yer Muğla: Motosiklet hırsızından pişkin sözler!
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