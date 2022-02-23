Yer Muş: Ekipler nehre düşen Yağmur Özkan’ı arıyor!



"YÜZÜ SÜREKLİ GÜLÜYORDU"



Arkadaşı Yağmur için bölgeye geldiğini anlatan sınıf arkadaşı İbrahim Güler, "iki yıllık sevdiğimiz bir sınıf arkadaşımızdı. Ne olduğunu bizde anlamadık. Sabah haber geldi ve sınıftaki kız arkadaşlarımız ağlamaya başladı. Sonra bizde durumu öğrendik. Sınıfça sevilen bir arkadaşımızdı. Yüzü sürekli gülüyordu. Hiçbir zaman bir sıkıntısını görmedik. Herkesle arası iyi bir insandı. Duyduğumuzda biz de şaşırdık. Kız arkadaşlarımızı ailesinin evine bıraktık. Buraya geldik ve arkadaşlarımızla buradaki görevli ağabeylere yardım edilecek bir iş varsa onları yapalım dedik" diye konuştu.

Yağmur için arama çalışmaları sürdürülüyor.