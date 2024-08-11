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Giriş Tarihi: 11.8.2024 15:51

Yer Niğde: 74 yaşındaki Döne'nin cansız bedenine ulaşıldı!

Niğde'de yalnız yaşayan 74 yaşındaki kadın, evde düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yer Niğde: 74 yaşındaki Döne’nin cansız bedenine ulaşıldı!

Olay, merkeze bağlı Gösterli köyünde meydana geldi. Gösterli köyünde yalnız yaşayan Döne G.'den (74) haber alamayan oğlu, eve geldiğinde annesini yerde hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri; Döne G.'yi ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma tarafından yapılan soruşturmada yaşlı kadının lavaboda düşerek yaralandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yer Niğde: 74 yaşındaki Döne'nin cansız bedenine ulaşıldı!
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