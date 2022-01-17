Yer Ordu: Hemşire Emel Yüce otelde ölü bulunmuştu! Gözyaşları sel oldu...

Emel Yüce'nin 2019 yılında uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle hakkında hastane yönetimi tarafından idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yüce'nin uyuşturucu kullandığı iddiasını reddettiği, kullanımın belirlenmesine rağmen tedavi olmayı da istemediği belirtildi. Bunun üzerine Emel Yüce'nin çalıştığı birimin değiştirildiği ve hakkında adli soruşturma başlatıldığı, bu soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.