Yer: Ordu! Yardım için verilen kömürleri satarken yakalandı!

'ÇOK KİŞİYE SATTIM DEDİ'

Tanık olarak ifadesi alınan Y.K. ise "Kendisinden kömür almak istediğimi söyledim ve fiyatını sordum. 'Kömürü kendiniz alırsanız 50 TL, ben getirirsem 55 TL' şeklinde fiyat verdi. Torbalar 25 kiloluktu. Konuşmamızda kendisine belediye, yani Sosyal Yardımlaşma kömürü olup olmadığını sordum ve 'belediye kömürü' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine kendisine sıkıntı olup olmayacağını sorduğumda bana; 'Hiçbir sıkıntı olmaz, kömür kaliteli kömür' dedi. Kendisine geri dönüş yapacağımı söyleyerek telefonu kapattım. Daha sonra şahıs beni aradı. Bana kömür alıp almayacağımı sordu. Ben de 40 torba ayır dedim. Tekrar sıkıntı olup olmayacağını sorduğumda 'Sıkıntı olmaz, ben çok kişiye sattım' diye cevap verdi. Ben de kendisine geri dönüş yapacağımı söyledim. Bana iş yerinin adresini tarif etti. Bunun üzerine iş yerine gittim. Bina önünde yaklaşık 60 torba, üzerinde 'Para ile satılamaz' ibaresi bulunan kömürleri gördüm. Bu esnada kömürleri amcama yollayacağımı belirterek video kaydı aldım. Daha sonra yanından ayrıldım. Ardından ihbarda bulundum" ifadelerini kullandı.