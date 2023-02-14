Yer Osmaniye: Deprem çalışmalarına katılan kahraman yemeğini bakın kimle paylaştı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen iki büyük depremden etkilenen 10 kentten Osmaniye'de de yaralar sarılıyor. Bölgede arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, zorlu şartlara rağmen yoğun çaba harcıyor.
UMKE personeli yemeğini kedi ile paylaştı | Video
Çalışmalar sırasında duygusal anlar da yaşanıyor. Osmaniye UMKE personeli Acil Tıp Teknisyeni İlyas Yıldır, etrafında dolaşan bir kedi ile öğle yemeğini paylaştı; bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kendisinin de bir depremzede olduğunu belirten İlyas Yıldır, "Deprem olduğu ilk anda hemen ailemi güvenli bir bölgeye bırakıp, UMKE birimime geldim. Çok fazla cana dokunduk, çok hayat kurtardık. Yemeğimi yerken birkaç tane kedi yanıma geldi. Onlar da birer depremzede. Kediye de uzattım; o da benimle yemeğini yedi. Bunu da bir arkadaşımız videoya çekmiş. Sosyal medyada paylaşınca, insanlar çok dua etti" dedi.