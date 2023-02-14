Yer Osmaniye: Deprem çalışmalarına katılan kahraman yemeğini bakın kimle paylaştı

Kendisinin de bir depremzede olduğunu belirten İlyas Yıldır, "Deprem olduğu ilk anda hemen ailemi güvenli bir bölgeye bırakıp, UMKE birimime geldim. Çok fazla cana dokunduk, çok hayat kurtardık. Yemeğimi yerken birkaç tane kedi yanıma geldi. Onlar da birer depremzede. Kediye de uzattım; o da benimle yemeğini yedi. Bunu da bir arkadaşımız videoya çekmiş. Sosyal medyada paylaşınca, insanlar çok dua etti" dedi.