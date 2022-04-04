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Giriş Tarihi: 4.4.2022 16:48 Son Güncelleme: 4.4.2022 16:51

Yer Pendik: Polis trafik magandasını affetmedi!

Yer Pendik: Polis trafik magandasını affetmedi!

İstanbul Pendik'te maganda dehşeti yaşandı... Otomobiliyle drift yapan ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan S.K.'ya 9 bin 321 para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

İstanbul Pendik'te aracıyla drift yapan S.K., görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, paylaşım üzerine harekete geçti. Sürücü S.K. yakalandı. S.K.'nın ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken aracı da 2 ay boyunca trafikten menedildi.

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S.K. "drift" ve "gece sis ışıklarını sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak" suçlarından toplam 9 bin 321 lira idari para cezası kesildi.

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Yer Pendik: Polis trafik magandasını affetmedi!
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