Yer Pendik: Polis trafik magandasını affetmedi!

Trafikte "Drift" yapıp sosyal medyada paylaşan maganda gözaltına alındı | Video

S.K. "drift" ve "gece sis ışıklarını sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak" suçlarından toplam 9 bin 321 lira idari para cezası kesildi.