Yer Rize: Şifalı bilinen suda çıkan arsenik oranı şoke etti!

'BELLİ PERİYOTLARLA YENİDEN TAHLİL VE TETKİKLER YAPILACAK'



İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, suyun halihazırda içilmesinin uygun olmadığının tespit edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu sebeple ilgili kurumlarımız ivedilikle bilgilendirilmiş, akabinde de vatandaşımızın suyu kullanmaya devam etmesi üzerine suyun içilmesinin sağlık açısından uygun olmadığını belirtir yazının ilgili yere asılmasına gerek duyulmuştur. Halkımızın rağbet ettiği söz konusu suyumuz ile ilgili yine belli periyotlarla yeniden tahlil ve tetkikler yapılacak olup, düzelmesi durumunda halkımız bilgilendirecektir. İlimiz genelinde nüfusunun büyük bir çoğunluğu tarafından içme suyu olarak kullanılan Andon şebeke suyu ile ilgili ise herhangi bir sıkıntı olmayıp, düzenli tetkikleri yapılmakta ve güvenle içilebilir durumdadır" denildi.



'BİZ BU SUYU ŞİFALI BİLİYORDUK'



Ilıca suyundan içmeye gelen ve tabelayı görünce şaşkınlık yaşayan Meliha Özdemir "Biz bu suyu şifalı biliyorduk. Ne oldu da şimdi böyle oldu? İstanbul'da yaşıyorum, Rize'ye her geldiğimde bu sudan içmeye gelirim. Tabelayı görünce şaşırdım. Şimdiye kadar hep içerdim, hiçbir sıkıntısını yaşamadım" dedi.

Tabelayı görünce tedirgin olduklarını belirten Hatice Fil, "Şifalı biliyorduk, yıllardır bu suyu içiyorduk. Her yıl 1-2 defa geliyoruz buraya. Şimdi asılan tabelayı görünce korktuk biraz tedirgin olduk. Yine su aldık ama bu sefer içmeyip ayaklarımıza kullanırız" diye konuştu.

'SUYUN YERİNDE TAHLİL EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'



Sedat Büyük ise "Çocukluğumuzdan beri buraya gelirdik. Eskiden buranın girişinde üzerinde nelere iyi geldiğini yazan büyük bir tabela olurdu. Buranın 150 yıllık bir mazisi var. Eskiden insanlar buraya şifa bulmaya gelirdi. Şimdi yapılan tarihlerde suyun bozuk olduğunu söylüyorlar. Biz buna katılmıyoruz çünkü bu su, bir gün durduğu zaman bozuluyor. Bu sudan numune aldılar, kaç günde tahlil ettiler belli değil. Biz bu suyun yerinde tahlil edilmesini istiyoruz. Burada işletmelerdeki insanlar ekmek yiyor. Bu suyun kapanması demek, işletmelerin yok olması demek. Madem 'sağlık için uygun değildir' diye bu yazıyı yazdılar o zaman buraya gelip suyu mühürleseydiler. Gelen insanlar inanmayıp yine suyu alıp içiyor" dedi.