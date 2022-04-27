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Giriş Tarihi: 27.4.2022 18:19

Yer: Sakarya-Adapazarı... 'Beni taciz ediyorsun' diyerek saldırdığı doktorun burnunu kırdı

DHA
Yer: Sakarya-Adapazarı... ’Beni taciz ediyorsun’ diyerek saldırdığı doktorun burnunu kırdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için çağırdığı ve "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyen 19 yaşındaki A.K'nin saldırısına uğradı. Burnu kırılan ve alnı açılan doktor, kanlar içinde kalırken, götürüldüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesinde bulunan Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

"SEN BENİ TACİZ EDİYORSUN" DİYEREK...

İddiaya göre, aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için A.K.'yi merkeze çağırdı. A.K. de sağlık merkezinde, "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyerek Kurşunoğlu'nu yumruklamaya başladı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Burnu kırılan Kurşunoğlu, kanlar içinde kalırken, A.K. ise kaçtı. Alnı da açılan Kurşunoğlu, götürüldüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri ise A.K.'yi gözaltına aldı.

"ŞİDDET OLAYINI KINIYORUZ"

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Dr. Metin Kurşunoğlu'na saldırıyı kınayarak, "Her zaman olduğu gibi yaşanan bu şiddet olayı bizleri yine çok üzmüştür. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şekilde şiddet hak arama yöntemi olamaz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayını kınıyoruz. Dr. Metin Kurşunoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

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Yer: Sakarya-Adapazarı... 'Beni taciz ediyorsun' diyerek saldırdığı doktorun burnunu kırdı
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