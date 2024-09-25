Yer Sakarya Hendek: İşe giderken silahlı saldırıda yaralandı!

Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Remzi Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan E.K., kimliği belirlenemeyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. E.K., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. Olayın ardından bölgeye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. E.K., ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. E.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.