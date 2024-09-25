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Giriş Tarihi: 25.9.2024 12:02

Yer Sakarya Hendek: İşe giderken silahlı saldırıda yaralandı!

Korkunç olay Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşandı. Sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan E.K. uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Yer Sakarya Hendek: İşe giderken silahlı saldırıda yaralandı!

Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Remzi Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan E.K., kimliği belirlenemeyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. E.K., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. Olayın ardından bölgeye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. E.K., ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. E.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Yer Sakarya Hendek: İşe giderken silahlı saldırıda yaralandı!
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