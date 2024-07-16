Yer Sakarya: Oksijen sızıntısı panik yarattı! Hastalar tahliye edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sızıntı paniğe neden olurken tankerin yakınında bulunan Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde bulunan hastalar ile TOKİ konutlarında oturan vatandaşların bir bölümü tahliye edilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler tarafından tankerin bulunduğu cadde araç trafiğine kapatıldı.