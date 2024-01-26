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Giriş Tarihi: 26.1.2024 16:58

Yer Samsun! Cezaevinden tahliye olmuştu: Meğer 200 bin liralık hırsızlık...

Samsun'da Sevda Kulu, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 3 gün önce tahliye çıktı. Ancak daha önce bir evden 200 bin liralık ziynet eşyası çaldığı ortaya çıkınca yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

DHA
Yer Samsun! Cezaevinden tahliye olmuştu: Meğer 200 bin liralık hırsızlık...

Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde 23 Kasım 2023'te, sahibinin, kapıyı kilitlemeden çıktığı eve dil düşürme yöntemiyle giren şüpheli, 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp kaçtı. Olayla ilgili çalışma yapan polis, o dönem şüpheliye ulaşamadı. Soruşturmayı sürdüren polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin, montundan ve ayakkabısından Sevda Kulu olduğunu tespit etti. 3 çocuk annesi Kulu, saklandığı evde dün yakalanıp, gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden Kulu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

60 BİN LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞ
Öte yandan, Kulu'nun 15 Ocak'ta, Sibel Y. ile Atakum ilçesindeki bir evden 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı suçlamasıyla tutuklandığı, 8 gün sonra yapılan itirazla da tahliye edildiği öğrenildi.

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Yer Samsun! Cezaevinden tahliye olmuştu: Meğer 200 bin liralık hırsızlık...
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