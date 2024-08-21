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Giriş Tarihi: 21.8.2024 16:30

Yer Samsun: İki aylık bebeği ile adliyeye sevk edildi!

Olay Samsun Atakum'da yaşandı. S.Y. (34) ve F.Y. (34), bir evden para ve altın yüzük çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerden S.Y., 2 aylık bebeği ile adliyeye yollandı...

DHA
Yer Samsun: İki aylık bebeği ile adliyeye sevk edildi!

Olay, dün Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Bir eve dil düşürme yöntemiyle giren S.Y. (34) ve F.Y. (34), yaklaşık 1500 lira para ve 3 altın yüzük çaldı. Bu sırada şüphelileri fark eden kişi, polise ihbarda bulundu. Şüpheliler evden çıkarken dış kapının önünde polisi görüp, çaldıkları eşyaları attı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan para ve yüzükler ise sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Y., adliyeye 2 aylık bebeğiyle gitti.

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Yer Samsun: İki aylık bebeği ile adliyeye sevk edildi!
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