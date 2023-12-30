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Giriş Tarihi: 30.12.2023 12:55

Yer Samsun! Kızına mesaj attığı için dövmüştü: Kurşun yağmuruna tuttu...

Samsun'da S.K. bir ay önce kızına mesaj attığı için kendisini döven Fikret Şahinal ile kuzeni Volkan Şahinal'a kurşun yağdırdı. Fikret Şahinal yaralandı, kuzeni ise kurtarılamadı.

DHA
Yer Samsun! Kızına mesaj attığı için dövmüştü: Kurşun yağmuruna tuttu...

Kan donduran olay Samsun'un Salıpazarı ilçesi Bereket Mahallesi'nde S.K., bir ay önce Fikret Şahinal'ın kızına mesaj attı.

Durumu öğrenen Şahinal ve kuzeni Volkan Şahinal, S.K.'yi dövdü. Dün akşam da S.K., Volkan Şahinal'ın çalıştığı akaryakıt istasyonuna giderek üzerinde bulunan tabancayla ateş etti. Volkan Şahinal'ı yaralayan S.K., ardından yaklaşık 200 metre mesafede sokakta gördüğü Fikret Şahinal'a da ateş edip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Volkan Şahinal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, S.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)

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Yer Samsun! Kızına mesaj attığı için dövmüştü: Kurşun yağmuruna tuttu...
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