Yer Sancaktepe: Hastane yöneticisine sokakta infaz!

Olay, dün saat 06.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, İkbal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; özel bir hastanede yönetici olan Mehmet Işık(37), işine gitmek için evinden çıktı. O sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, sokak ortasında Işık'a silahla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Işık, kanlar içerisinde yere yığıldı.