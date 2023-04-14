Haberler Yaşam Haberleri Yer Şanlıurfa: Kayıp iş insanı Kadir Önkol’un kuyuda cansız bedeni bulundu!
Giriş Tarihi: 14.4.2023 09:52 Son Güncelleme: 14.4.2023 09:52

Yer Şanlıurfa: Kayıp iş insanı Kadir Önkol’un kuyuda cansız bedeni bulundu!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 gündür haber alınamayan çırçır fabrikası sahibi Kadir Önkol’un (53), boş kuyuda cansız bedeni bulundu...

DHA
Yer Şanlıurfa: Kayıp iş insanı Kadir Önkol’un kuyuda cansız bedeni bulundu!

Suruç'ta, çırçır fabrikası sahibi Kadir Önkol'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatan ekipler, Önkol'a ait otomobili Kovalı Mahallesi yakınlarında terk edilmiş vaziyette buldu. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme araç üzerinde ve çevresinde üzeri toprak ile kapatılmış kan izlerine rastlandı. Ekipler kan izlerini takip ederek otomobilden 100 metre uzaklıktaki kuyuya ulaştı. Kuyuyu kontrol eden ekipler, Kadir Önkol'un cansız bedenine ulaştı.
Kuyudan çıkartılan Önkol'un cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Cinayete kurban gittiği üzerinde durulan iş insanının ölümüyle ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Yer Şanlıurfa: Kayıp iş insanı Kadir Önkol’un kuyuda cansız bedeni bulundu!
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