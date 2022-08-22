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Giriş Tarihi: 22.8.2022 16:02 Son Güncelleme: 22.8.2022 16:04

Yer Şanlıurfa: TIR ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü

TIR ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Yasin Çiftçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çiftçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı...

DHA
Yer Şanlıurfa: TIR ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü

Feci kaza, Şanlıurfa-Akçakale yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yasin Çiftçi yönetimindeki 63 YV 489 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Süleyman Ö.'nün kullandığı 63 AEN 505 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada motosikletiyle TIR'ın altına giren Çiftçi, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince Çiftçi, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acilde tedaviye alınan Çiftçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. TIR'ın sürücüsü Süleyman Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor...

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Yer Şanlıurfa: TIR ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü
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