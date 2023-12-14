Yer Siirt: Doktoru darbeden psikiyatri hastası tutuklandı!

Olayın ardından hastaneyi ziyaret eden Vali Kemal Kızılkaya, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız, hele ki bu sağlık çalışanına yapıldığı zaman, tamamıyla lanetliyoruz. İl valisi olarak yanınızdayız, hiç kimse kılınıza dokunamaz. Bu konuda farklı tutum ve davranışta olanlarla her türlü adli ve idari soruşturma ve tahkikat yapılacaktır" dedi.