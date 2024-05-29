Yer Şişli: Aynı gece 3 emlakçı dükkanı kurşunlandı!

Olay, Halide Edip Adıvar Caddesi üzerindeki emlakçıda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde motosiklet ile sokaktan geçen iki kişi, emlakçıya ateş açtı. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Sabah iş yerine gelen emlakçı Hüseyin Albeni camdaki kurşun deliklerini görünce polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.