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Giriş Tarihi: 12.4.2022 12:54 Son Güncelleme: 12.4.2022 12:56

Yer Şişli: Bıçakla gasp yapmaya çalıştı!

DHA
Yer Şişli: Bıçakla gasp yapmaya çalıştı!

İstanbul Şişli'de dehşet dolu anlar yaşandı... Libya uyruklu A.M.D., yine Libya uyruklu A.B.S.'yi bıçakla gasp etmeye çalıştı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

Şişli’de gasp girişimi kamerada | Video

Olay, 7 Nisan perşembe günü Harbiye Caddesi'ndeki bir sokakta saat 21.30'da gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Libya uyruklu A.M.D., sokakta gördüğü kendisi gibi Libya uyruklu A.B.S. ve iki arkadaşını bir süre takip etti. Şüpheli A.M.D. elindeki bıçakla A.B.S.'yi korkutarak, cep telefonu ve çantasını almaya çalıştı. Bu sırada A.B.S. bağırarak kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle A.M.D. olay yerinden kaçtı. Olayın polise ihbar edilmesiyle soruşturma başladı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli A.M.D'nin kimliğini belirledi. Polis kısa sürede A.M.D'yi yakalayarak gözaltına aldı. Mağdur A.B.S. tarafından da teşhis edilen A.M.D. adliyeye sevk edildi. Şüpheli A.M.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.M.D.'nin gasp girişimi sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yer Şişli: Bıçakla gasp yapmaya çalıştı!
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