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Giriş Tarihi: 10.7.2022 13:30 Son Güncelleme: 10.7.2022 13:30

Yer Şişli: Hırsızı şapkası ve bilekliği yakalattı!

İstanbul Şişli’de tırmanarak girdiği evden antika teyp ile eski plakları çalan zanlıyı renkli şapkası ve kolundaki bileklik yakalattı. Zanlının eve tırmandığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Yer Şişli: Hırsızı şapkası ve bilekliği yakalattı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da Şişli'nin İnönü Mahallesi'nde bir ikamette hırsızlık yaşandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde bir antika teyp ile eski plakların çalındığı eve şüphelinin tırmanarak çıktığı ve aynı yöntemle kaçtığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda bir bileklik ve şapka takan zanlının kimliği tespit edildi. Renkli şapkası ve bilekliğiyle dikkat çeken C.K., 8 Temmuz'da İnönü Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından yakalandı. 9 Temmuz'da "evden hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlının eve tırmandığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Yer Şişli: Hırsızı şapkası ve bilekliği yakalattı!
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