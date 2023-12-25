Yer Sivas: 5 ev kullanılamaz hale geldi!

Divriği ilçesi Olukman köyünde, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, köyde yaşayan Abdullah Arslan, soba kovasını balkona bıraktı. Rüzgarla küllerin arasındaki köz nedeniyle yangın çıktı ve yayıldı. Alevler 4 eve daha sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Divriği Kaymakamı Resul Tutay ve Belediye Başkanı Hakan Gök de köye gidip incelemelerde bulundu. Yangında yaralanan olmazken, 5 ev ise kullanılamaz hale geldi.