Haberler Yaşam Haberleri Yer Sivas: 5 ev kullanılamaz hale geldi!
Giriş Tarihi: 25.12.2023 15:50 Son Güncelleme: 25.12.2023 15:50

Yer Sivas: 5 ev kullanılamaz hale geldi!

Sivas'ta 1 evin balkonuna bırakılan soba kovasındaki  közden çıkan yangın, 4 eve daha sıçradı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, 5 ev kullanılamaz hale geldi... Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...

DHA
Yer Sivas: 5 ev kullanılamaz hale geldi!

Divriği ilçesi Olukman köyünde, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, köyde yaşayan Abdullah Arslan, soba kovasını balkona bıraktı. Rüzgarla küllerin arasındaki köz nedeniyle yangın çıktı ve yayıldı. Alevler 4 eve daha sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Divriği Kaymakamı Resul Tutay ve Belediye Başkanı Hakan Gök de köye gidip incelemelerde bulundu. Yangında yaralanan olmazken, 5 ev ise kullanılamaz hale geldi.

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Yer Sivas: 5 ev kullanılamaz hale geldi!
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