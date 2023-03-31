Yer Sivas: Depremler sonrası oluşan obruk böyle görüntülendi

Tecer Dağları'nın güneyinde ortaya çıkan bu çöküntü alanlarını obruk olarak nitelendirdiklerini ifade eden Kavak, şu an için bölgede korkulacak bir şey olmadığını dile getirdi.

OBRUKLARIN DELİLER FAYI İLE İLİŞKİSİ YOK

Kavak, obrukların oluşumunun, Tecer Dağları'nın güneyinden geçen ve MTA'nın Türkiye Diri Fay Haritası'nda da yer alan 204 kilometre uzunluğundaki Deliler fayı ile ilişkilendirilemeyeceğini vurguladı. Deliler fayı üzerinde bariz bir deprem oluşturabilecek derecede büyük bir sismisite gözlenmediğini anlatan Kavak, "Sadece Sivas'ın Altınyayla ilçe merkezinin bulunduğu kesimde çok küçük, en fazla 3 büyüklüğünde deprem kümelenmelerini görebiliyoruz." diye konuştu. Yeni Karahisar Mahallesi'nde yaşayan ve bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mahmut Kılıç ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 4 obruk oluştuğunu dile getirdi. Arazide hayvan otlattıklarını ve traktörlerle gidip geldiklerini anlatan Kılıç, bölgede yetkili kurumlar tarafından detaylı inceleme başlatılmasını beklediklerini kaydetti.