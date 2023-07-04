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Giriş Tarihi: 4.7.2023 10:36

Yer Taksim: Bıçakla kendini rehin aldı!

Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önünde bir şahıs, bıçakla kendine zarar verince polis teyakkuza geçti. Dakikalarda kendisine zarar veren şahıs, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu teslim oldu. Hareketli anlar kameralara yansırken, şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yer Taksim: Bıçakla kendini rehin aldı!
Beyoğlu Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde bir şahıs elindeki bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Etrafa bağıran şahsı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

POLİS İKNA ETTİ
Kısa sürede gelen polis ekipleri ikna çalışmalarına başlarken, özel harekat polisleri de hazırda bekledi. Dakikalarca kendini yaralayan şahıs, ekipleri çalışması sonucu ikna edildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs, önce tedavi edilmek üzere hastaneye, taburcu edildikten sonra da emniyete götürüldü.

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Yer Taksim: Bıçakla kendini rehin aldı!
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