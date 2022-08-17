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Giriş Tarihi: 17.8.2022 09:53

Yer Tarsus: Kapı açılında tetiği çekti! 1 ölü 2 yaralı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde M.G., tartıştığı komşuları olan 3 kardeşten 1'ini pompalı tüfekle vurarak öldürdü, 2'sini de ağır yaraladı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı...

DHA
Yer Tarsus: Kapı açılında tetiği çekti! 1 ölü 2 yaralı!

Kan donduran olay, Yenice Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan (46), Harun (43) ve Ahmet (39) Demirkafa adlı kardeşler, dün sabah komşuları M.G. ile tartıştı. Mahallelinin araya girmesi ile kavga sona erdi. M.G., gece saatlerinde pompalı tüfekle kavga ettiği kardeşlerin evine gitti. İddiaya göre zili çalan M.G., kapının açılması ile birlikte ateş açtı. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Ramazan Demirkafa, hayatını kaybetti, ağır yaralı 2 kardeşin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis, kaçan M.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Yer Tarsus: Kapı açılında tetiği çekti! 1 ölü 2 yaralı!
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