Yer Tekirdağ: Köpekten kaçan çocuğa araba çarptı!

Sadece köpeğin kovaladığını ve çarpan aracın rengini hatırladığını ifade eden 7'nci sınıf öğrencisi Kaan C., "Sanayideki babamın dükkanına doğru ilerliyordum. Bu sırada birden bir köpek çıktı ve beni kovalamaya başladı. Korkup kaçmaya başladım. Yola çıktığımda bir araba bana çarptı ve ondan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim" dedi. Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Doğan, Kaan C.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü söyledi.