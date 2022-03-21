Yer Tekirdağ: ’Larissa’ yakaladı! Sürücü tutuklandı...

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Baykallar Işıklı Kavşak'ta bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Larissa' ile arama yapıldı. Larissa'nın otomobilin sağ ön koltuğuna tepki vermesi üzerine polis, detaylı inceleme yaptı.
Narkotik köpeği Larissa uyuşturucuyu böyle buldu: 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video
Yapılan incelemede, 1 kilo metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 bin TL ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü H.S. gözaltına alındı. H.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.