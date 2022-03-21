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Giriş Tarihi: 21.3.2022 13:56 Son Güncelleme: 21.3.2022 14:03

Yer Tekirdağ: 'Larissa' yakaladı! Sürücü tutuklandı...

DHA
Yer Tekirdağ: ’Larissa’ yakaladı! Sürücü tutuklandı...

Tekirdağ'da hareketli anlar yaşandı... Narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpeği ‘Larissa’ ile yapılan aramada, 1 kilo metamfetamin,1 ruhsatsız tabanca ile 10 bin TL ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü H.S. tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Baykallar Işıklı Kavşak'ta bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Larissa' ile arama yapıldı. Larissa'nın otomobilin sağ ön koltuğuna tepki vermesi üzerine polis, detaylı inceleme yaptı.

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Yapılan incelemede, 1 kilo metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 bin TL ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü H.S. gözaltına alındı. H.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yer Tekirdağ: 'Larissa' yakaladı! Sürücü tutuklandı...
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