Yer Tekirdağ: ’Larissa’ yakaladı! Sürücü tutuklandı...

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Baykallar Işıklı Kavşak'ta bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Larissa' ile arama yapıldı. Larissa'nın otomobilin sağ ön koltuğuna tepki vermesi üzerine polis, detaylı inceleme yaptı.