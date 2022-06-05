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Giriş Tarihi: 5.6.2022 15:28

Yer Tekirdağ: LGS'den çıkınca bayıldı!

İHA
Yer Tekirdağ: LGS’den çıkınca bayıldı!

Tekirdağ’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavından çıkan öğrenci, heyecandan bayıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 50. Yıl Ortaokulunda LGS sınavına giren bir öğrenci, sınav heyecanına dayanamayarak bayıldı.
Okul giriş kapısında bekleyen öğrenci velileri, öğrencinin ayılması için yüzüne ve başına su dökerek yüzüne kolonya sürdü. Haber verilmesiyle hemen olay yerine gelen sağlık ambulansa alınan öğrencinin heyecandan dolayı kan şekerinin ve tansiyonunun düştüğü, bu yüzden bayıldığı öğrenildi. Sağlıkçıların müdahalesi ile kendine gelen öğrenci, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

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Yer Tekirdağ: LGS'den çıkınca bayıldı!
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