Yer Tekirdağ: Öyle bir yerde define aradılar ki: İnsanlığa karşı işlenen suç!

'HAZİNE GÖMÜLÜ YERLER DEĞİL'



Tümülüslerin hazine gömülü yerler olmadığını ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Şöyle bir algı var toplumda. Burası hazine ya da gömü ya da diğer ismiyle definenin olduğu düşünülen yer. Bu sadece bizim toplumumuza değil, dünya toplumuna da yapılan çok büyük bir hatadır, yanlıştır. Buralar hazinelerin gömülü olduğu yerler değil ki. Buralarda yaşayanlar Traklar, gariban halk. Bu gariban halkın ne kadar büyük hazinesi olabilir ki, mezarıyla gömülsün. Burada gömülü olanlar Mısır'ın firavunları değil ki, varlıklarıyla gömülsünler. Burada dünyanın da sorunu olan şu an definecilik aslında, hem kendi tarihimize hem dünya tarihine aslında insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Yani burada define aramak, hazine aramak beyhudedir, yanlıştır. Aklın ve bilimin kabul etmediği bir şeydir. Böylece kültür varlıklarına zarar verilmekte bu da bizi Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ziyadesiyle üzmektedir. Burada bir kral mezarı varmış, Trakların önemli bir kralının mezarı. Yapılan araştırmalar sonucunda mezar olduğu gibi bulundu. Mezardan çıkan kemikler efendim onun kullandığı eşya, hatta kralın tacı ve diğer özel eşyaları Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde mezardakiymiş gibi konuldu ve izleyicilere sunuldu. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni en fazla merak eden ve ziyaret eden insanlar, Traklar üzerine çalışanlar, Trakları merak edenler işte bu yüzden Tekirdağ'ımıza geliyorlar, bilgi sahibi oluyorlar."