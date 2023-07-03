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Giriş Tarihi: 3.7.2023 13:43

Yer Tokat: Müşteriyi Heimlich manevrası ile kurtardı

Tokat'da bir yapı markette alışveriş yaparken boğazına ekmek takılan Hançer Kaplan (54), ilk yardım eğitimi alan 1 aylık iş yeri çalışanı İlker Necli’nin (45) uyguladığı 'Heimlich' manevrası yöntemiyle kurtarıldı. İş yeri çalışanı İlker Necli’nin Kaplan'ı kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı...

DHA
Yer Tokat: Müşteriyi Heimlich manevrası ile kurtardı

Tokat'ın Zile ilçesinde Amasya Caddesi Sıra Köprü Caddesi'nde bulunan bir yapı markete alışverişe gelen Hançer Kaplan'ın boğazına ekmek parçası takılınca nefessiz kaldı. 1 ay önce yapı markete çalışmaya başlayan İlker Necli 'Heimlich' manevrası yaparak, Hançer Kaplan'ın nefes almasını sağladı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yandı.

'BÖYLE DURUMLARDA EĞİTİMİN ÖNEMİNİ ANLIYORUZ'
1 ay önce işe yeni başlayan yapı market satış personeli İlker Necli, "Müşterimiz alışverişe geldiğinde ekmek yediğini gördüm. Bir anda nefes almadığını hissettim. Hemen su verdim ama kendine gelemedi. İlk yardım eğitimi aldığım için hemen arkasına geçip 'Heimlich' manevrasını yaptım. Boğazındaki maddeyi çıkardım. Böyle durumlarda eğitimin önemini daha iyi anlıyor insan" dedi.

'NEFESSİZ KALDIM BİR ANDA'
Hançer Kaplan ise "Malzeme almaya geldiğimde 'Lokma kalmasın' diye elimde ekmek vardı. Araçtan inip mağazaya girerken ekmeğin boğazımda kaldığını fark ettim. Nefessiz kaldım bir anda. Çalışan arkadaşımız arkamdan tutup beni kaldırdı. 3 defa yapınca ben bir rahatlık hissettim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu müdahaleyi yapmak herkesin aklına gelecek bir şey değil. Daha önce eğitim almış olması benim için bir şans oldu. Şu an yaşamama sebep olan bu arkadaşımız diyebilirim" diye konuştu...

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Yer Tokat: Müşteriyi Heimlich manevrası ile kurtardı
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