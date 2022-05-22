Yer Tunceli: Askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi

Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla skorsky tipi askeri helikopterle bölgeye giden sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, 1 saatlik yürüyüşün ardından yaralı Cömert'in bulunduğu bölgeye geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Cömert, helikopterin bulunduğu bölgeye kadar sedye ile taşındı. Ardından askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayağı alçıya alınan Cömert'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.