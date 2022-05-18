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Giriş Tarihi: 18.5.2022 22:04 Son Güncelleme: 18.5.2022 22:19

Yer Uşak: 7 aylık hamile kadın ile annesi öldü...

DHA
Yer Uşak: 7 aylık hamile kadın ile annesi öldü...

Uşak'ta çok acı bir olay yaşandı... İki aracın karıştığı trafik kazasında; 7 aylık hamile Elif Baki (22) ile annesi Saadet Coşkun hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Feci kaza, Uşak-Ulubey yolu üzerinde, kırsal Omurca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ulubey'den Uşak yönüne giden Bilal Baki (27) yönetimindeki 64 EB 095 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ebru Güven'in (24) kullandığı 64 AAB 577 plakalı otomobille çarpıştı. Güven yönetimindeki otomobil çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 7 aylık eşi Elif Baki (22) ile annesi Saadet Coşkun'un (53) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ebru Güven, Bilal Baki ve aynı araçta bulunan Sezgin Can Coşkun ise ambulanslarla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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Yer Uşak: 7 aylık hamile kadın ile annesi öldü...
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