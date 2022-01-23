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Giriş Tarihi: 23.1.2022 11:32

Yer Zeytinburnu: Karakola taşla saldırdı!

DHA
Yer Zeytinburnu: Karakola taşla saldırdı!

İstanbul Zeytinburnu'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı... Annesini gasp ettiği iddiasıyla babasının şikayette bulunduğu Ş.S. (20) adlı kadın, Şehit Bülent Üstün Polis Merkez Amirliği'ni taşladı. Kadın ile polis memurları arasında arbede yaşandı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

İnanılmaz olay, 5 Kasım 2021'de Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkez Amirliği'nde meydana geldi. İddiaya göre annesinin telefonunu alan Ş.S.'nin babası polise giderek kızının annesini gasp ettiği yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine hakkında arama kararı çıkarılan Ş.S., karakola gitti.

KARAKOLU TAŞLADI

Polis memurları ile Ş.S. arasında tartışma çıktı. Ş.S. dışarı çıkarak polis merkezinin camlarına taş attı. Ş.S.'nin taş atması üzerine polis ekipleri dışarı çıkarak şüpheliyi gözaltına almak istedi. Polisten kaçan Ş.S., Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yakalandı. Polis merkezine getirilen Ş.S. ile polis memurları arasında itişme yaşandı. 2 polis memuru Ş.S.'yi gözaltına almaya çalıştı. Ş.S.'nin direnmesi üzerine arbede çıktı.

Olaydan sonra Ş.S. gözaltına alınırken polis memurları Ç.A. (29), Ö.F.G. (47) ve Z.Ö. (27) darp raporu alarak şikayetçi oldu. Ş.S. hakkında "Görevli Memura Mukavemet", "Cumhurbaşkanlığına Hakaret" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından işlem yapıldı.
Gözaltına alınan Ş.S. ertesi gün serbest bırakıldı. Ş.S. ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Polis merkezinden kovulduğu için cama taş attığını belirten Ş.S., polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. Ş.S. yaşanan arbedede tişörtünün açıldığını ve yarı çıplak kaldığını da öne sürdü.

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Yer Zeytinburnu: Karakola taşla saldırdı!
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