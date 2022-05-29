Yer Zonguldak: 5 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı!

Devrek ilçesinde evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Poyraz Çınar Çiloğlu, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Vücudunda çeşitli yaralar oluşan küçük çocuk, saldırının şokunu yaşadı. Anne Nurşah Çiloğlu, "Benim çocuğum evimin önünde oynarken köpeklerin saldırısına uğradı. Bu kadar kolay olmamalı. Defalarca ekiplere bilgi verdiğimiz halde köpekler sokaklarda dolaşıyor. Bugün benim oğlum, yarın başka bir çocuk. Kimse zarar görmesin. Özellikle ilçe merkezinde sürüler halinde gezen sokak köpekleri ilgililer tarafından hiçbir tedbir alınmadığı için vatandaşların, özellikle de küçük çocukların korkulu anlar yaşamasına neden oluyor" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.