Yer Zonguldak: Araç yangınında kundaklama şüphesi!

Olay, saat 04.30 sıralarında İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak üzerindeki Sahilkent Sitesi C Blok otoparkında meydana geldi. İ.Y.'ye ait 67 ADT 722 plakalı otomobil, park halindeyken iddiaya göre patlama sesiyle birlikte alev aldı. Alevler kısa sürede otomobilin çevresindeki araçları da etkilerken, yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürürken, dumandan etkilenen apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. Tamamen yanarak hurdaya dönen otomobilin çevresindeki 2 araçta hasar meydana gelirken, apartmanın dış cephesi ve garaj kısmında da alevlerden dolayı yanmalar oluştu.