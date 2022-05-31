Haberler Yaşam Haberleri Yer Zonguldak: Eve giderken kabusu yaşadı! Komşular kurtardı!
Giriş Tarihi: 31.5.2022 16:07 Son Güncelleme: 31.5.2022 16:14

Yer Zonguldak: Eve giderken kabusu yaşadı! Komşular kurtardı!

DHA
Yer Zonguldak: Eve giderken kabusu yaşadı! Komşular kurtardı!

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde köpek dehşeti yaşandı... Hasret Şişman (29)  evine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeğin bacağından ısırması nedeniyle tedavi gören Hasret Şişman, önlem alınmasını için çağrı yaptı...

Olay, 25 Mayıs günü Devrek ilçesi Yeni Mahalle Topyeri mevkisinde meydana geldi. Bir mağazada çalışan Hasret Şişman, işten çıkıp eve giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hasret Şişman köpeğin sol bacağından ısırması üzerine Devrek Hastanesi'ne giderek tedavi oldu.

Sesini duyan vatandaşların yardımına koştuğunu söyleyen Şişman, "Eve gidiyordum karanlıktı. Bir köpek hırlamaya başlayınca, diğer köpekler de bana saldırmaya başladı.

Bir köpeğin arkadan ısırdığını hissettim, elimdeki poşetlerle kendimi korumaya çalıştım. Cami hocası ve komşular koştu, yetişti. İyi ki varlar, yoksa daha kötü sonuçlar olabilirdi. Bence buna bir çözüm bulunsun başka kimsenin canı yanmasın" dedi. Hasret Şişman sorunu yetkililere bildirdiğini, ancak köpeklerin hala başıboş gezdiğini belirterek, önlem alınmasını istedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Zonguldak: Eve giderken kabusu yaşadı! Komşular kurtardı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA