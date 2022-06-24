Yer Zonguldak: Kazadan dönen ekip kaza yaptı

Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak-Ereğli kara yolunun Ilıksu mevkisinde meydana geldi. Kızılcakese köyündeki trafik kazasında sıkışan şoförü kurtardıktan sonra dönüşe geçen Kozlu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibinin kullandığı 67 DZ 719 plakalı itfaiye arama-kurtarma aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkınca bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 itfaiye eri, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.