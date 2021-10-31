Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yer Zonguldak: Yok böyle acı! 15 günde 4'üncü ölüm!
Giriş Tarihi: 31.10.2021 15:20 Son Güncelleme: 31.10.2021 15:27

Yer Zonguldak: Yok böyle acı! 15 günde 4'üncü ölüm!

DHA
Yer Zonguldak: Yok böyle acı! 15 günde 4’üncü ölüm!

Yürekleri yakan olay Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gerçekleşti. Aşı olmayan ve koronavirüse yakalanan Yumurtaş ailesinin 4'üncü ferdi de yaşamını yitirdi...

Ereğli ilçesinde emekli itfaiyeci Şükrü Yumurtaş (54), 15 Ekim'de koronavirüs tedavisi gördüğü Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı hastalıktan tedavi gören babası Afşin Mustafa Yumurtaş (82), 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Aynı aileden 15 günde koronavirüsten 4'üncü ölüm!

Afşin Mustafa Yumurtaş'ın eşi Nihan Yumurtaş ise 25 Ekim'de vefat etti. Nihan Yumurtaş, eşi ve oğlunun yanında toprağa verildi. Son olarak aile üyelerinden Cihat Yumurtaş da koronavirüse yakalandı.

Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Cihat Yumurtaş, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Cihat Yumurtaş'ın da hastanedeki işlemlerinin ardından ailesinin yanına toprağa verileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Zonguldak: Yok böyle acı! 15 günde 4'üncü ölüm!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA