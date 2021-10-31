Yer Zonguldak: Yok böyle acı! 15 günde 4’üncü ölüm!

Aynı aileden 15 günde koronavirüsten 4'üncü ölüm!

Afşin Mustafa Yumurtaş'ın eşi Nihan Yumurtaş ise 25 Ekim'de vefat etti. Nihan Yumurtaş, eşi ve oğlunun yanında toprağa verildi. Son olarak aile üyelerinden Cihat Yumurtaş da koronavirüse yakalandı.