Yeraltından çekilen kaçak hat patlayınca yakayı ele verdiler

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yeraltı şebekesinden kaçak elektrik kullanımı sonucu kabloların aşırı yüklenmeye bağlı olarak patlaması ile çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Yerin altından gelen patlama sesleri ve parke taşlarının arasından yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumun elektrik hatlarından kaynaklandığını anlayarak Dicle Elektrik'e ait çağrı merkezini arayıp ihbarda bulundu.

KAÇAK ELEKTRİK İLE ISINMA BÖLGEYİ TEHDİT EDİYOR

İhbar üzerine söz konusu bölgeye intikal eden arıza onarım ekibi, bölgedeki elektriği keserek kaçak denetimi gerçekleştirdi. Dicle Elektrik'ten kayıt dışı elektrik kullanımını tespit amacıyla görevlendirilen ekipler, yeraltı kabloları üzerinden kaçak elektrik kullanımını belirlemek üzere bir dizi çalışma yürüttü. Kontrol sonucunda sokakta bulunan elektrik panosunun yakınında alev çıkan zemin kazıldı. Kazı alanından geçen yeraltı elektrik kablosunun kesici aletlerle açıldığı ve yakındaki konutlara kaçak elektrik hattı çekildiği belirlendi. Isınma amacıyla kaçak elektrik tüketiminin yol açtığı aşırı yüklenme sonucu bağlantı noktalarının aşırı ısınması ve sonrasında yangın çıkması, patlamaların ana sebebi olarak belirlendi. Yetkililer, şebekeye verilen zarar nedeniyle mahallenin bir bölümünde meydana gelen enerji kesintisini hızla gidererek, vatandaşların enerji ihtiyacını yeniden karşıladı.

18 ABONE HAKKINDA KAÇAK İŞLEMİ

Yeraltı kablosuna yapılan bağlantılar sayesinde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 5 konut abonesine yasal işlem uygulandı. Ayrıca, bölgede muhtemel diğer yeraltı kaçak elektrik hatlarının varlığını araştırmak amacıyla mahalle genelinde yeraltı kablo tespit cihazları ile detaylı bir tarama gerçekleştirildi. Yapılan bu kontroller neticesinde, çeşitli yöntemlerle kaçak elektrik kullandığı belirlenen 13 abone dahil olmak üzere toplam 18 aboneye karşı yasal işlemler başlatıldı.

3K BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞEN OLAY SORU İŞARETİ OLUŞTURDU

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleşen olayla alakalı açıklamada bulunan Dicle Elektrik Genel Müdür Yaşar Arvas "Kesintisiz, Kaliteli, Kayıpsız olarak nitelendirdiğimiz 3K bölgesinde yer alan Şah Mahallesi'nde saha ekiplerimizin tespit ettikleri bu durum hakkında incelemelerimiz devam ediyor. Elektrik şebekesini yaklaşık iki yıl önce yeraltına taşınmasının ardından, kaçak elektrik bağlantılarının tespit edilmesi tarafımızda soru işareti oluşturdu. İlgili kaçak bağlantının yeraltı şebeke çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından, yollarda parke kaplama işlemleri yapılmadan veya sonradan yapılan kazılarla kaçak bağlantıların gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duruyoruz." dedi.