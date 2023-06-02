Yerde bulduğu bilekliği… Küçük kızdan örnek davranış

Başkurt'u Karapınar Belediyesi'ne davet eden ekipler, bilekliği kendisine teslim etti. Ortaokul öğrencisi Hazal Gönüllü, bilekliği bulduğunda hiç düşünmeden insanlık görevini yerine getirerek zabıtaya teslim ettiğini, altın bilekliğin bulunmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.