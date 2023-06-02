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Giriş Tarihi: 2.6.2023 15:04

Yerde bulduğu bilekliği… Küçük kızdan örnek davranış

Hazal Gönüllü, okula giderken yerde duran altın bilekliği fark etti. Bir an bile düşünmeden zabıta ekiplerine haber verdi. 9 bin liralık bilekliğin sahibine ulaşmasını sağlayan küçüğk kız "İnsanlık görevimi yaptım" dedi

İHA
Yerde bulduğu bilekliği… Küçük kızdan örnek davranış

Konya Karapınar'da Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda okuyan Hazal Gönüllü, yerde altın bileklik buldu. Hemen Karapınar Zabıta Müdürlüğü'ne koştu. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından bilekliğin sahibinin ilçede mevsimlik işçi olarak çalışan Ahmet Başkurt olduğunu belirledi.

Başkurt'u Karapınar Belediyesi'ne davet eden ekipler, bilekliği kendisine teslim etti. Ortaokul öğrencisi Hazal Gönüllü, bilekliği bulduğunda hiç düşünmeden insanlık görevini yerine getirerek zabıtaya teslim ettiğini, altın bilekliğin bulunmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

9 bin lira değerinde olduğu belirtilen altın bilekliğin sahibi Ahmet Başkurt ise bilekliğini bulan Hazal Gönüllü'ye ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

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Yerde bulduğu bilekliği… Küçük kızdan örnek davranış
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