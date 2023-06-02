Yerde bulduğu bilekliği… Küçük kızdan örnek davranış

Konya Karapınar'da Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda okuyan Hazal Gönüllü, yerde altın bileklik buldu. Hemen Karapınar Zabıta Müdürlüğü'ne koştu. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından bilekliğin sahibinin ilçede mevsimlik işçi olarak çalışan Ahmet Başkurt olduğunu belirledi.
Başkurt'u Karapınar Belediyesi'ne davet eden ekipler, bilekliği kendisine teslim etti. Ortaokul öğrencisi Hazal Gönüllü, bilekliği bulduğunda hiç düşünmeden insanlık görevini yerine getirerek zabıtaya teslim ettiğini, altın bilekliğin bulunmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.