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Giriş Tarihi: 16.3.2023 13:51 Son Güncelleme: 16.3.2023 14:45

Yerinden fırlayan testere boynunu kesti

Bursa’da bir kereste atölyesinde işe başlayan ve testerede kesim yapan 27 yaşındaki Nidal Eldenden, daire testerenin makineden fırlaması sonucu boynundan yaralandı. Ağır yaralı işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Yerinden fırlayan testere boynunu kesti

İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'ndeki bir kereste atölyesinde işe başlayan Nidal Eldenden, iş yerindeki ikinci gününde daire testere ile kesim yapıyordu. Çalıştığı sırada aniden makineden fırlayan daire testere, talihsiz işçinin boynunu kesti.

Kanlar içinde yere yığılan işçinin mesai arkadaşları durumu hemen Jandarma ve Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Nidal Eldenden, ağır yaralı halde İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından hemen ameliyata alınan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yerinden fırlayan testere boynunu kesti
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