Yerinden fırlayan testere boynunu kesti

İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'ndeki bir kereste atölyesinde işe başlayan Nidal Eldenden, iş yerindeki ikinci gününde daire testere ile kesim yapıyordu. Çalıştığı sırada aniden makineden fırlayan daire testere, talihsiz işçinin boynunu kesti.

Kanlar içinde yere yığılan işçinin mesai arkadaşları durumu hemen Jandarma ve Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Nidal Eldenden, ağır yaralı halde İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından hemen ameliyata alınan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.