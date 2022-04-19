Alman Miller Alanya’da Müslümanlığı seçti

İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini belirterek Alanya İlçe Müftülüğü'ne başvuran Almanya vatandaşı Gudrun Christa Marous Miller için Alanya Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Miller'e özlü bilgiler verildi. Müftü İlhan'ın konuşmasının ardından Miller, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Miller, Müslümanların yaşayışından etkilenerek İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi. Müslüman olan Miller, 'Derya' ismini aldı. İlhan, Derya'ya ihtida belgesi ile birlikte Kur'an-ı Kerim meali ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar takdim etti.