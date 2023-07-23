Haberler Yaşam Haberleri Yerli “Bonnie ve Clyde” yakalandı
Giriş Tarihi: 23.7.2023 10:22 Son Güncelleme: 23.7.2023 10:31

Yerli “Bonnie ve Clyde” yakalandı

İstanbul Şişli’de motosikletle gezerken cadde üzerinde telefonla oynayan vatandaşların ellerindeki telefonu hızla geçerken alıp kaçan kapkaççılar yakalandı. Sevgili oldukları öğrenilen iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yerli “Bonnie ve Clyde” yakalandı

Şişli'de peş peşe yaşanan telefon kapkaçları üzerine İstanbul Emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İncelenen kamera görüntülerinden önce motorun plakası ardından da kullanan kişi tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheliler 14 suç kayıtlı Doğukan M.(22) ve onun kız arkadaşı olduğu öne sürülen Bahar S.(27) Eyüpsultan'da motosikletleriyle birlikte gözaltına alındı.

Amerikan yapımı "Bonnie ve Clyde" filmindeki çifti andıran iki sevgili emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki sevgili çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yılmaz Özdil'den CHP'ye Halk Tv isyanı: Türk basın tarihinin en hazin belgesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan emekli maaşı açıklaması
Son dakika: Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
FETÖ soru çalarken bu yemini ettirdi! Garson'dan soru hırsızlığındaki "sınav yemini" çıktı
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu toplantıdan daha da güçlenerek çıktı
Burası Afrika değil, Marmaris
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Galatasaray'ın yeni yıldızı Cedric Bakambu İstanbul'da!
CHP yandaşı medya darmaduman
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasında ilk yüz yüze kavga
ARKADAŞINA GÖNDER
Yerli “Bonnie ve Clyde” yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA