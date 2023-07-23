Yerli “Bonnie ve Clyde” yakalandı

Şişli'de peş peşe yaşanan telefon kapkaçları üzerine İstanbul Emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İncelenen kamera görüntülerinden önce motorun plakası ardından da kullanan kişi tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheliler 14 suç kayıtlı Doğukan M.(22) ve onun kız arkadaşı olduğu öne sürülen Bahar S.(27) Eyüpsultan'da motosikletleriyle birlikte gözaltına alındı.

Amerikan yapımı "Bonnie ve Clyde" filmindeki çifti andıran iki sevgili emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki sevgili çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.