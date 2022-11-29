Yerli kit ile 4 virüse aynı anda bakılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koca, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorla ilgili müfettiş görevlendirildiğini söyledi. Sahte doktorun göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu olmadığını belirten Koca, "Uzman arkadaşı sahte belgelerle, kendisine inandırmış olduğu anlaşılıyor" dedi. Çin'de Kovid nedeniyle tekrar kapanmalara değinen Koca şunları kaydetti: "Çin baştan beri çok katı karantina kuralları uyguluyor. Bu durum Çin devletinin mücadele yöntemi. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Vakalar 3 binlerde. Önümüzdeki dönemde de büyük bir artış olacağını düşünmüyorum. Çin'deki gibi bir tedbir alma durumumuz da asla söz konusu olmayacak. Biliyorsunuz Turkovac aşımızın bilimsel çalışmaları dünya bilim literatürüne girdi. Güvenli, etkili ve güvenilir bir aşımız var. Vatandaşlarımızdan tereddüt etmeden Turkovac aşımızı olabilirler." Artan solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte Kovid-19'un birbirine karıştırıldığını ifade eden Koca, influenza (grip) ve RSV vakalarının daha yoğun görüldüğünü belirtti. Taramalarda artık üçlü solunum yolu paneline bakacaklarını söyleyen Koca, yeni yerli üretim kitin bir ay içinde devreye gireceğinin müjdesini vererek, "Tek kit ile influenza A, influenza B, Kovid-19 ve RSV'ye aynı anda bakılacak" diye konuştu.