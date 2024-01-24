Yerli örümcek adam; "Keskin Tava tüm ülkeye tanıtılmalı"

Ülkemizin 6 Şubat depremlerinde yaşadığı trajedi sonrası İzmir'de yaşayan Ayaz Koç aldığı ani bir kararla deprem bölgesine giderek çocukları eğlendirmeye başladı. Aldığı örümcek adam kostümüyle 2 ay deprem bölgesinde kalan Ayaz Koç, burada çocuklarla oyunlar oynadı, kendilerini yalnız hissetmemelerini sağladı. Deprem bölgesinde yerli örümcek adam olarak tanındı. Daha sonra tekrar İzmir'e dönen Ayaz Koç, hayali olan 81 ili gezmek için harekete geçti.

Tek tek şehirleri gezerek kültürel mirasları da tanıtan Koç ilk olarak Manisa'yı ziyaret etti. 13 il gezerek hem kendi hayalini gerçekleştirdi hem de hayalini gerçekleştirmek isteyenlere umut oldu. Çizgi film kahramanı Spider-Man kostümü giyerek Türkiye'yi şehir şehir gezen sosyal medya fenomeni Ayaz Koç (27) yolculuğunun 14. Durağında Kırıkkale'ye geldi. Kırıkkale sokaklarını gezdi. Zafer Caddesi'nde vakit geçirip vatandaşlarla sohbet eden yerli örümcek adam, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kırıkkale'nin meşhur lezzeti olan Keskin Tava'nın tadına bakan Ayaz Koç, "Bugüne kadar 13 şehir gezdim ama etin bu kadar güzel marina edilerek pişirildiği ve harika bir tada ulaştığı başka bir şehir görmedim. Kırıkkale'yi ziyaret eden tüm herkese kesinlikle tavsiye ediyorum. İşletmemize de teşekkür ediyorum, ustamızın eline sağlık." ifadelerini kullandı.