Yerli otomobilin gururunu yaşayan vatandaşlar: TOGG Türkiye Yüzyılına değer katacak

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından banttan indirildi. TOGG'un seri üretime geçiyor olması vatandaşları da oldukça mutlu etti.
KONYA
Görme engelli Ahmet Özkan (25): "Gözlerim görmüyor ama anlatılanlara göre harika bir otomobilimiz olmuş. Bizim ülkemiz ne yaparsa en güzelini yapar. 60 yıllık hayalimiz gerçek oldu. Artık Avrupa'nın, Uzak Doğu'nun değil kendi otomobillerimize bineceğiz. Buna öncülük eden Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Artık araç ithal eden değil ihraç eden bir ülkeye dönüşeceğiz. Türkiye yüzyılı harika olacak" dedi.
Göksel Hoyrazpınar (51): "Televizyonda TOGG'u görünce aklımdan 'Biz istersek her şeyi yapabiliriz' düşüncesi geçti. Caddelerde, sokaklarda TOGG'un dolaştığını hayal ettim. Artık kendi ürettiğimiz milli otomobillere binmek çok ayrı bir gurur olacak. Mart ayını iple çekiyoruz. Rabbim ülkemizi utandırmasın. İnşallah çok yüksek satış rakamlarına ulaşılır. Gördüğüm kadarıyla bir çok Avrupa aracından hem tasarım olarak hem de kalite olarak çok daha iyi gözüküyor. Çok daha iyilerini yapacağımıza da inanıyorum" dedi.
TRABZON
Eray Kaplan (27-esnaf): Ülkemiz son yıllarda İHA'sıyla, SİHA'sıyla, enerjisiyle, yatırımlarıyla devrim gerçekleştirirken en son ise biz gençlerinde hayali olan yerli ve milli otomobil TOGG'u hayata geçirdi. İlk fırsatta almayı düşünüyorum. Artık ülkemizde hayaller her an gerçeğe dönüşüyor. Devletimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız", dedi
Hüseyin Yaylı (44): ise, Trabzon'un plakası olan "61 yıllık hayali" Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Yerli ve milli otomobilimiz ülkemizde hayırlı olsun. Eski Türkiye yok ,devrim yaşatan bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımız sayesinde her gün daha da güçleniyoruz "dedi
Metehan Baştürk (28): ise, son yıllarda Devletimiz biz gençlerin hayallerini tek tek gerçeğe dönüştürüyor. Teknofestlerle , yerli İHA, SİHA, Doğal gazi ile, Ayrıca Sağlık, Eğitim ve diğer alanlarda da büyümeye devam ediyoruz. Hayal olan yerli otomobilimizde üretilerek gerçeğe dönüştü. Yapılmayan, üretilmeyenler, tek tek hayata geçiyor. Ülkemizde hayaller sona erdi" dedi
Sercan Keskin (fırıncı-38): Türkiye'miz, Devletimiz son yıllarda büyük devrimler yaptı. 61 yıllık hayal olan yerli ve milli otomobilimiz TOGG, ile hayata geçti. Mükemmel tasarımıyla TOGG'umuz ülkemize, milletimize hayırlı olsun", dedi
ANTALYA
Derya Reyhan Koç (Turizmci): "Cumhuriyetin 99'uncu yaşına girdiği tarihi günde yerli otomobili TOGG banttan indirerek onlarca yıllık hayam gerçeğe dönüştü. Biz buna hayal ve ötesi diyoruz. Artık bizimde dünya markası bir otomobilimiz var. Türkiye Yüzüncü Yılı'na da yakıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'mizi bölgesel ve küresel bir güç haline dönüştürdü. TOGG herkese ülkemize hayırlı uğurlu olsun"
Mehmet Şahan (Emekli) : "Türkiye'nin Devrimle başlayan 60 yıllık hayali TOGG'la gerçek oldu. Artık ülkemizin de bir dünya markası otomobili var. TOGG'un elektrikli olarak banttan inmesi markaya ve ülkemize bir başka değer katıyor. Ülkemiz kendi markasını üretmekte çok geç kalmıştı. Bunu TOGG'la kapatılması çok güzel. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Benim yeni otomobilim TOGG olacak"
KÜTAHYA
İşadamı ve Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral: " TOGG'un dünyadaki rakipleri ile yarışabilecek tasarım,donanım ve özelliklere sahip. Ülkemiz için heyecan ve gurur verici bir gün. Elektrikli arabalar artık tüm dünyada çok yaygın. Yerli otomobilimizin tasarım,donanım ve TOGG'u öne çıkaran pek çok özelliği sayesinde dünyadaki rakipleri ile yarışacağına inanıyorum. Ayrıca sadece 30 dakikada şarjının %80'inin doluyor olması son derece etkileyici buldum. TOGG'un başarılı olacağından şüphem yok. Ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim." dedi.
ERDOĞAN ÇİFTİNİN TERCİHİ ANADOLU KIRMIZISI OLDU
Başkan Erdoğan, TOGG kampüsündeki konuşmasında "Togg siparişimi firmamıza ilettim. Alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Erdoğan Hanım ile istişare ettikten sonra karar vereceğiz" demişti. Başkan Erdoğan dün Twitter hesabından "Togg Türkiye'nin, 85 milyonun ortak gururudur. Maşallah her biri ayrı güzel" mesajıyla aracın 6 farklı rengini yanıtan videoyu Emine Erdoğan'ı etiketleyerek paylaştı. Emine Erdoğan bir saat sonra Twitter hesabından "Ülkemizin cennet köşesinden renkler, #Togg'a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali #Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun" mesajıyla yanıt verdi. Başkan Erdoğan da Emine Erdoğan'ın bu mesajını 'retweet'ledi.
DÜNYA MEDYASI TOGG HABERİNİ ERDOĞAN'IN SÖZLERİYLE DUYURDU
ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR
Önceki akşam Bursa'da açılışı yapılan Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, dünyada da geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin dikkat çeken bir adı attığını ifade eden gazeteler özellikle Başkan Erdoğan'ın 'Çılgın Türkler' sözüne vurgu yaptı Bloomberg, TOGG'un yanı sıra lityum iyon pil fabrikasının da kurulacağının altını çizerek Başkan Erdoğan'ın "Türkiye'nin yerli otomobili, TOGG, tüm modelleriyle Avrupa'nın yollarına çıkacak. Onlar, 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler" sözlerine yer verdi.
'GÜÇLÜ BİR MESAJ'
Rus haber ajansı Ria Novosti, Başkan Erdoğan'ın "Türkiye olarak bu proje için 60 yıldır bekliyorduk" dediğini aktardı. Rus haber ajansı TASS ise, Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılında yerli otomobil hamlesinin güçlü bir mesaj olduğu yorumunu yaptı. Al Jazeera'ya bağlı El Arabiya gazetesinin internet sitesinde Erdoğan'ın TOGG'la birlikte bir videosuna yer verilerek, 'Türkiye ilk yerli otomobilini kutluyor" başlığı atıldı. TOGG, Yunan medyasında da geniş yer buldu.Yunan gazetesi Kathimerini, Başkan Erdoğan'ın "Çılgın Türkler gelecek" sözlerine haberinde yer verdi. Çin haber ajansı Xinhua da Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli otomobil fabrikasının açılışını yaptı' başlığıyla yayınladığı haberinde, törenin Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşmesine vurgu yaptı.
ABD VE BREZİLYA'DA TWİTTER GÜNDEMİNİN BİRİNCİ SIRASINA ÇIKTI
Görkemli TOGG töreni yabancıların da ilgisini çekti. 'LoveTurkiye' etiketi ABD ve Brezilya'da TT oldu. Patricia Amor isimli bir kullanıcı 'Avrupa'ya ne zaman gelecek de bu güzelliği deneme şansım olacak çok merak ediyorum' mesajını paylaşırken Dex Conner isimli bir başka kullanıcı " Bu TOGG otomobilinin sektörde büyük etkisi olacak" dedi.
Tolga YANIK-Özgür ÖZDEMİR-Erdoğan ÖZTÜRK-İhsan TUNÇOĞLU- Ali ALTUNDAŞ / SABAH