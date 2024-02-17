Yerli ‘Richie Rich’in örgüt şeması deşifre oldu!

Şüphelilerin illegal HYDRA programı ile bine yakın kişinin telefonları üzerinde iletişim sağladıkları esnada suçüstü yakalandıkları da belirtildi. Türkiye'nin en iyi 10 hackerdan biri olarak kabul edilen Karabacak'ın, bir dizi karakteri olan ve dünyanın en çok arananlar listesinin en üstünde yer alan bir suçlu olarak bilinen "Raymond Reddington" takma adını kullandığı öğrenildi. Karabacak'ın ayrıca yasadışı parayı aklamak için banka ve kredi kuruluşu ile görüşmeler yaptığı da belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2019 yılında yapılan bir operasyonda ele geçirilen materyaller üzerinden yeni bir şebekenin kullandığı yöntemin şemasını ortaya çıkardı. Şemaya göre örgüt lideri kurduğu illegal HYDRA sistemi üzerinden vatandaşları bankaların çağrı merkezi çalışanı gibi arayıp veya mesaj atarak onların telefon kontrollerini ele geçirerek banka hesaplarının boşaltıldıkları belirlendi. SİBER polisi, 1 yıl önce düzenlenen operasyonda Afyonkarahisar'da bir teknoloji firması kuran ve Türkiye'nin en iyi 10 hackerden biri olduğu belirtilen Mustafa Karabacak ve örgütünü 'Richie Rich' adı verilen operasyonla çökertti.