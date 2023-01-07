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Giriş Tarihi: 8.1.2023

Yerli tanı kiti hastanelerde! kovid-19, influenza, RSV’yi tek örnekte tespit edecek

Yerli tanı kiti hastanelerde! kovid-19, influenza, RSV’yi tek örnekte tespit edecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen ay müjdesini verdiği, tek örnekle Kovid- 19, influenza ve RSV'yi saptayacak yerli tanı kitinin hastanelerde kullanımı başlıyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Yeni tanı kitini önümüzdeki günlerde kullanmaya başlayacağız, böylelikle daha hızlı ve kolay tanı koyabileceğiz. Ayrı ayrı bakmaktansa tek bir kit üzerinden bunu yapmanın hem pratik hem de oldukça başarılı olacağını düşünüyoruz" dedi. AA

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Yerli tanı kiti hastanelerde! kovid-19, influenza, RSV’yi tek örnekte tespit edecek
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