Yerli tay Balat görücüye çıktı

Balıkesir Üniversitesi'nin öncülüğünde yürütülen projede önemli bir gelişme yaşandı. Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz başkanlığındaki bir ekibin, Friesian ırkı atlardan elde edilen embriyoların farklı ırklardaki kısraklara transfer edilerek tüp taylar elde edilmesi projesi ilk meyvesini verdi. Ekip, üniversite bünyesindeki atlardan Friesian ırkı baba "Alp" ile American Paint Horse ırkı anne "Angora"nın çiftleşmesi sonucu elde edilen embriyoyu "Ezo" adlı yerli bir ata nakletti. Taşıyıcı anne görevini üstlenen Ezo, 11 aylık gebelik sürecinin ardından 2.5 ay önce Türkiye'nin ilk tüp tayını doğurdu. Friesian ve Painthorse ırklarının karışımı bir görüntüye sahip olan taya, akademisyenler tarafından Balıkesir Üniversitesi'ni çağrıştırdığı için "Balat" adı verildi. Projenin temellerinin 2000'li yıllarda atıldığını aktaran Gündüz, normal şartlarda atların gebelik süresinin 11 ay sürdüğünü senede 1 yavru alabildiklerini, bu yöntemle bir kısraktan birden fazla yavru alıp fazla sayıda tay elde ettiklerini söyledi. Gündüz, bazı kısrakların gebelik süreçlerinin sıkıntılı geçtiğini ve düşük yapabildiklerini belirterek, "Bu kısrakların taylarını taşıyıcı annelere naklederek üretkenliklerini devam ettirebiliyoruz. Elde ettiğimiz embriyoyu donör kısraklardan alıp taşıyıcı kısraklara nakledebildiğimiz gibi laboratuvar ortamında dondurup saklayabiliyoruz" dedi.