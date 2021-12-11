Yerli ve milli araçlara bir yenisi eklendi! Mehmetçiğin yardımcısı ’METİ’ sahada

Büz gibi erişimi zor bölgelere kamera ile bakabilmeyi sağlıyor. Erişimi zor bölgelerdeki malzemeleri ise tutup çekebiliyor. Ayrıca çok amaçlı robot kol ataşmanlarından; dedektör ile kablo tespiti, hilti ile sert zemin kırma, tırmık ile toprağı yumuşatma, kepçe ile taşıma, kesici ile kablo kesme gibi fonksiyonlar yerine getirilebiliyor.